Basel

Wer das Virus hat, wird jetzt in den App-Store geschickt

In Basel-Stadt gibt es seit Montag eine Corona-App. Herunterladen kann diese aber nur, wer das Virus eingefangen hat oder deren Kontaktpersonen, die ebenfalls in Quarantäne geschickt werden.

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) vereinfacht die Betreuung von Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind und sich nicht im Spital, sondern in Isolation befinden. Eingesetzt wird dafür eine App, die am Montag lanciert wurde.

Für die Benützung der neuen App wären am Montag im Stadtkanton 30 Personen in Frage gekommen, wie aus einer Mitteilung des GD hervorgeht: Neben den 16 Covid-Kranken in Isolation auch jene 14 Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden.