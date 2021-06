Mount Everest - Wer den höchsten Berg der Welt erklimmen will, muss anstehen

Auch am 12. Mai tauchten bereits Fotos auf, die Bergsteigerinnen und Bergsteiger in Reih und Glied beim Aufstieg zeigen.

Das Foto zeigt Zelte im Camp 2 am Mount Everest. Der Berg ist 8848 Meter hoch.

Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf dem Weg zum Mount Everest in einer Ei­ner­ko­lon­ne. Der Fotograf schoss das Foto am 31. Mai.

Ein Sherpa bestieg den Berg zum 25. Mal, und eine Frau war so schnell oben wie keine andere zuvor.

Zum Abschluss der Mount-Everest-Saison 2021 geht ein Foto um die Welt: Es zeigt Bergsteigerinnen und Bergsteiger in einer Einerkolonne, die den höchsten Berg der Welt erklimmen wollen. Die Karawane steht in Reih und Glied an, um auf 8848 Meter Höhe zu gelangen.