Prakti-Lohn 9000 Franken : «Wer die besten will, muss entsprechend zahlen»

In einem Video, das er mittlerweile gelöscht hat, soll er erwähnt haben, monatlich 9000 Franken zu verdienen.

In der 20-Minuten-Community gehen die Meinungen dazu auseinander: Manche Leser und Leserinnen empfinden den Lohn als unverhältnismässig, während sich andere für Ngo freuen.

In einem inzwischen entfernten Video soll er behauptet haben, 9000 Franken im Monat zu verdienen.

Der Deutsche Vu Ngo absolviert ein Praktikum bei Google in Zürich. Auf Tiktok gibt er einen Einblick in seinen Arbeitsalltag. In einem mittlerweile gelöschten Video soll er behauptet haben, 9000 Franken im Monat zu verdienen. Viele 20-Minuten-Leser und -Leserinnen sind darüber empört.