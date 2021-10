Nati-Held Yann Sommer – «Wer die Captain-Binde trägt, spielt keine Rolle»

Nur ein Gegentor in vier Quali-Spielen, dazu der parierte Penalty gegen Italien-Star Jorginho – Yann Sommer knöpft in der Nati nahtlos an seine überragenden EM-Leistungen an. In den Partien gegen den Europameister und in Nordirland trug der Goalie sogar die Captainbinde. Diese gibt er nun aber wieder ab.