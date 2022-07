Zunge reinigen: Das musst du bei der Morgenroutine nach Ayurveda beachten

Hast du deine Zunge schon mal im Spiegel angeschaut? In der ayurvedischen Lehre gilt die Zunge als Verlängerung des Magen-Darm-Trakts. Ihr Anblick gibt Aufschluss darüber, wie es dir gesundheitlich geht. Weisse Flecken deuten auf Entzündungen hin, eine rote Spitze kann ein Hinweis für Stress sein.

Gemäss Isabelle Stüssi, Ayurveda Ernährungsberaterin und Yogalehrerin, ist der Mund das Tor zum Verdauungstrakt. «Deshalb ist es wichtig, ihn vor dem Essen und Trinken zu reinigen. Ölziehen ( Anm. d. Redaktion: Beim Ölziehen wird über Minuten Öl im Mund hin- und herbewegt, um Bakterien daran zu binden und im Anschluss auszuspucken.) ist im Ayurveda am Morgen der erste Schritt zur Reinigung des Mundes. Danach folgt das Zungenschaben mit einem Schaber aus Kupfer oder Chrom.»

Isabelle Stüssi ist Ayurveda Ernährungsberaterin und Yogalehrerin mit ihrem eigenen Yoga-Studio Yogisi in Zürich.

Das Zungenschaben entfernt die überschüssigen Bakterien und das Öl von der Zunge. Danach kann man ganz normal Zähne putzen. Jeder Abschnitt auf der Zunge entspricht im Ayurveda einem anderen Organ. «Wenn wir also zungenschaben, ist das wie eine sanfte Massage unserer inneren Organe», sagt Stüssi. Doch auch ohne ayurvedischen Hintergrund ergibt es natürlich Sinn, deine Zunge richtig zu pflegen. Wir verraten, wieso.

Über die Zunge gelangen schnell Bakterien in den Mikroorganismus.

Die Zunge ist ein Multitalent, auf das Bakterien stehen

Beim Sprechen, Kauen, Saugen und Schlucken ist unsere Zunge das wichtigste Werkzeug. Zudem hilft sie uns als Sinnesorgan, Geschmäcker, Konsistenz und Temperatur von Nahrung etc. wahrnehmen zu können. Dementsprechend kommt unsere Zunge durch ihren häufigen Einsatz tagtäglich mit diversen Komponenten der Aussenwelt in Form von Nahrung und Flüssigkeiten, aber auch Bakterien in Kontakt.