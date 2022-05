Wien: Wer diese Tankstelle als Abkürzung nutzt, muss tief in die Tasche greifen

Das gleiche Problem kennt auch die Garage Egger, die an einer viel befahrenen Kreuzung in Dietikon steht.

Wer auf der Breitenfurter Strasse in Wien dem Stau entgehen möchte und die Abkürzung über die nahe gelegene Tankstelle sucht, sollte Vorsicht walten lassen. Denn den Privatgrund zu befahren, ohne einzukaufen oder zu tanken, kann eine Strafe nach sich ziehen. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten regelmässig Bussgelder zahlen – das berichtet eine betroffene Person, die anonym bleiben möchte, gegenüber Heute.at . Es gäbe keine Schilder, die auf das Verbot hinweisen, und der Betreiber habe sich damit ein zweites Standbein aufgebaut, so der Vorwurf der Person. Das Vergehen koste demnach um die 150 Euro. Josef Maier, der Pächter der betreffenden Tankstelle, weist gegenüber «Heute» die Vorwürfe von sich: «Wir haben seit einem Jahr eine neue Kreuzung und eine Baustelle. Um Stau und Rotphasen zu entgehen, suchen viele die Abkürzung über die Tankstelle – mit einer hohen Geschwindigkeit», erklärt er.

Das Problem ist auch in der Schweiz bekannt

Dieses Problem kennt auch Willy Egger, Inhaber der Garage Egger in Dietikon ZH. Sein Betrieb steht an einer viel befahrenen Kreuzung. «Vor rund zwölf Jahren hat das Überhand genommen», sagt er. Um das Rotlicht zu umfahren, hätten unzählige Automobilisten sein Grundstück als Abkürzung missbraucht. Das Fass zum Überlaufen habe schliesslich ein Unfall gebracht. «Ich bin von einem Auto angefahren worden und auf der Motorhaube gelandet», so der Garageninhaber.



Daraufhin habe er die Gemeinde kontaktiert, die schliesslich ein Fahrverbot verfügt hat. Trotzdem werde das Grundstück weiterhin als Abkürzung missbraucht. «Meistens wird dann auch noch sehr zügig gefahren, weil die Leute ja wissen, dass sie hier eigentlich nicht durchfahren dürfen», sagt Egger weiter. Werde jemand direkt erwischt, komme es teils zu abenteuerlichen Ausreden. «Jemand sagte mir beispielsweise, dass sein Navi ihn über meinen Betrieb geleitet habe. Dann habe ich diese Person gefragt, ob sie auch in den Zürichsee fahren würde, wenn ihr Navi das so vorgeben würde», sagt er lachend.