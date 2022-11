Illegaler Laserpointer: Wer dieses Gerät bestellt, macht sich strafbar

«Ich habe einen Brief gekriegt, in dem stand, der Laser werde beim Gesundheitsamt überprüft. Dort fand man anscheinend heraus, dass der Laserpointer mit dem Schweizer Gesetz nicht konform ist. Er war wohl zu stark für die Schweiz», sagt die 25-Jährige. Sie sei darauf hingewiesen worden, dass der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden sei. «Dann meldete sich ein Freiburger Polizist bei mir und bat mich für ein Verhör auf die Wache. Dort musste ich erklären, wie es dazu kam, dass ich mir diesen Laser bestellt hatte, und was meine Absichten damit waren.» Schliesslich erhielt D. ein Schreiben, in dem sie mittels Strafbefehl für schuldig erklärt wurde. «Dann musste ich anstatt der anfänglich nur 11.42 Euro dazu noch 100 Franken Busse und 255 Franken Verfahrenskosten bezahlen. Unglaublich teuer», so die Studentin. Ausserdem hat sie nun einen Eintrag im Strafregister – und das wegen einer unüberlegten Bestellung.

«So einfach strafbar»

«Die Informationen haben auf der Webseite einfach gefehlt. Das ist ziemlich ärgerlich.» Sie hätte sich gewünscht, dass man sie beim Verkauf darauf hingewiesen hätte, dass der Laser in anderen Ländern möglicherweise verboten sei. «Das hätte man kommunizieren müssen. Viele wissen das wahrscheinlich nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich mich so einfach strafbar machen kann.» Das Urteil will D. nicht anfechten, weil sie für den Fall nicht noch mehr Geld ausgeben und deshalb keine Anwältin oder keinen Anwalt nehmen will. «In Zukunft passe ich viel besser auf, was ich bestelle. Am besten kaufe ich heikle Produkte direkt im Laden. Weil es bei der Beschreibung keine Angaben zur Intensität gab, habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Deshalb war ich so erschrocken, dass ich mich plötzlich in so einer Lage befand.»