Bist du ein Ass im Mobile Game «Brawl Stars»? Dann kannst du deine Skills dieses Jahr für viel Geld unter Beweis stellen: Die Meisterschaft ist für alle zugänglich und bietet einen Preispool von über einer Million Franken an.

1 / 7 Handygames wie «Brawl Stars» haben eine respektable E-Sport-Szene. ESL An der diesjährigen Meisterschaft gibt es mehr als eine Million Franken zu gewinnen. Supercell Jeder und jede kann mitmachen: Die Qualifikationen finden in einem Ingame-Event statt. Supercell

Darum gehts «Brawl Stars» startet 2021 eine neue Meisterschaft.

An dieser gibt es über eine Million Franken zu gewinnen.

Jeder und jede kann durch ein Ingame-Event mitmachen.

Die Qualifikationen finden ab dem 20. Februar monatlich statt.

Mobile Games gehören zu der zugänglichsten und beliebtesten Art von Videospielen. Besonders in asiatischen Ländern wie China, Südkorea und Japan wird so viel Geld in Handygames gesteckt wie nirgends auf der Welt. Kein Wunder also, gibt es auch im E-Sport immer mehr repräsentable Turniere.

Profi-E-Sportler und Gelegenheitszocker gleichermassen rümpfen oft die Nase, wenn sie von Turnieren zu Handygames hören. Mittlerweile kann jedoch niemand abstreiten, dass sie selbst Turniere und Ligen in traditionellen Sportarten in den Schatten stellen können. Das Echtzeit-Strategiespiel «Brawl Stars» macht es dieses Jahr vor: An der Championship 2021 gibt es mehr als eine Million Franken zu gewinnen.

Nicht nur für Profis

Die Entwickler von Supercell haben ein interessantes System entwickelt, um ihre Meisterschaft in die Gänge zu bringen. Statt einem komplizierten Franchise-Modell oder Liga-Qualifikationen gibt es ein Ingame-Event, an dem jede und jeder mitmachen kann. Klar, einfach wird das natürlich nicht, trotzdem erhält jede Person, die im Spiel brilliert, ihre Chance auf Ruhm, Geld und Ehre.

Innerhalb von acht Seasons verteilt auf acht Monate können sich Interessierte jedes mal für die Championship Challenge anmelden. Innerhalb von zwei Tagen muss das Dreier-Team im Game 15 Siege am Stück erreichen, dazwischen sind zwei Niederlagen erlaubt. Schafft es das Team durch die Challenge, wird es sich im monatlichen Qualifier und Finale beweisen müssen.

Europa-Plätze und Voraussetzungen

An einem der acht Monate zu gewinnen reicht aber noch nicht: Es zählen die Punkte, die man bis im Oktober sammelt. Schlussendlich gibt es 16 Teams aus sieben Regionen, die an den World Finals teilnehmen werden. Hier in Europa können sich fünf Teams dafür qualifizieren.

Mehr als eine halbe Million wird bereits in den monatlichen Finalspielen verteilt An den World Finals gibt es die andere Hälfte zu gewinnen, welche durch Ingame-Käufe Monat für Monat angereichert wird.

Um mitzumachen, muss der Spieler oder die Spielerin 16 Jahre alt sein und in einer der unterstützten Regionen seinen Wohnsitz haben. Gespielt wird auf dem Handy oder Tablet. Am 20. Februar startet die erste Saison, hier findest du weitere Infos.