Nachmieter gesucht: Wer dieses Haus will, muss auch Katze Baui nehmen

Reise nach Uganda

Die Frage, weshalb die 54-Jährige die Katze nicht mitnimmt, ist leicht zu beantworten. «Ich reise für längere Zeit nach Uganda», so Maurer. «Vor ungefähr vier Jahren war ich für zwei Wochen dort und habe mit Missionaren das Waisenheim von der österreichischen Missionarin Maria Prean angeschaut», so Maurer weiter. Nachdem sie von ihrer Reise zurückgekommen war, hatte sie stets Heimweh nach dem Land in Ostafrika gehabt. «Ich habe gespürt, dass ich dorthin gehöre und ich habe Uganda sogar in meinen Träumen gesehen», sagt die 54-Jährige.

Maurer wird anfangs noch etwas hin und her reisen. Ob sie definitiv nach Uganda auswandert, bleibt noch offen. «Mein Ziel ist es, den Waisenkindern zu helfen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben», sagt Maurer. «Vor einigen Jahren hat das ortsansässige ugandische Team mit Spendengeldern aus der Schweiz eine Schule mit 280 Kindern eröffnet». Diese Schule und deren Leitung schaute sich Maurer letzten Frühling an und war begeistert davon, was das Team in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. «Es können dort auch Waisenkinder zur Schule gehen und Kinder aus Familien, denen das Geld für die Schule sonst fehlt», so Maurer. Das nächste Ziel sei nun ein Haus zu bauen, das Waisenkindern als Wohnheim dienen soll.