Freikirche ICF in der Kritik: «Wer differenzierte Predigten wünscht, ist woanders besser aufgehoben»

Es ist nicht das erste Mal, dass ICF in der Kritik steht. Die Haltung der Freikirche gilt als konservativ, wo Homosexualität keinen Platz hat. In einer SRF-Doku zum Thema «Hass gegen LGBTQ+ – Von Diskriminierung und Widerstand» erzählte eine Frau, die sich bei ICF engagierte und als Musikerin tätig war, dass sie nach ihrem Coming-out von der Bühne verbannt worden sei und den Grossteil ihrer bisherigen christlichen Freundinnen und Freunde verloren habe.

ICF ist strukturell gesehen eine neocharismatische Freikirche

Laut Religions- und Sektenexperte Georg Schmid ist ICF strukturell gesehen eine neocharismatische Freikirche, wobei man sich hier eher an ein jüngeres Publikum unter anderem durch moderne Vermittlungsmethoden richtet. Das Problem dabei: «Negative Erfahrungen ergeben sich typischerweise dann, wenn der moderne Stil von ICF als Offenheit in Wertefragen missverstanden wird», sagt Schmid.

Insbesondere ICF-Leiter und Pastor Leo Bigger gilt gemäss Schmid als einer der konservativsten ICF-Pastoren, gerade in Wertefragen: «Wer differenzierte Predigten oder eine offenere Haltung in Wertefragen wünscht, ist bei den Landeskirchen, aber auch bei anderen Freikirchen besser aufgehoben, wie zum Beispiel bei der methodistischen Kirche», so Schmid.

«Pflegen bewussten Umgang mit theologischen Spannungsfeldern»

Zu den Vorwürfen sagt ICF-Sprecher Michael Sieber: «Wir pflegen einen sehr bewussten Umgang mit theologischen Spannungsfeldern. Als Movement mit mittlerweile über 80 Kirchen weltweit meisseln wir keine Dogmata in Stein.» So hätten unterschiedliche Meinungen Platz und würden diskutiert. Im ICF sei jede Person willkommen. «Selbstverständlich haben Personen, die leitende Funktionen übernehmen wollen, in Bezug auf Lebensstil und ausgelebte Werte andere Erwartungen zu erfüllen als Besuchende. Das ist in jeder Organisation so», sagt Sieber.