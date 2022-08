Veranstalter warnen : Wer Ed-Sheeran-Tickets bei Viagogo kauft, kommt nicht ins Letzigrund

Bereits 2018 verwandelte der britische Popstar den Letzigrund in ein Tollhaus.

Der Konzertveranstalter kündigt an, dass Viagogo-Käufer keinen Einlass zum Konzert erhalten.

Der britische Popstar Ed Sheeran (31) spielt Mitte September zwei Konzerte im Zürcher Letzigrund. Die beiden Gigs sind ausverkauft. Auf der Ticketbörse Viagogo werden noch einige der begehrten Karten angeboten – für das Fünffache des Originalpreises. Doch wer dort seine Tickets kauft, könnte trotzdem leer ausgehen. «Wer bei Viagogo Eintrittsbillette gekauft hat, kommt nicht rein», sagt Johannes Vogel von der AllBlues Konzert AG in Zürich, der Veranstalterin der Ed-Sheeran-Konzerte, gegenüber den Zeitungen der Tamedia .

Neues digitales System erschwert Ticket-Weiterverkauf

Grund sei ein neues digitales System, über das der Ticketverkauf abgewickelt werde. Dieses laufe via App von Ticketcorner und validiere jedes Smartphone individuell. Damit soll der professionelle Weiterverkauf über Plattformen wie Viagogo unterbunden werden. Vor wenigen Tagen kosteten bei Viagogo Stehplätze 458 Franken plus 74 Franken Buchungsgebühr. Bei der offiziellen Verkaufsstelle Ticketcorner lag der Preis für vergleichbare Billette bei 110 Franken. Ticketcorner betreibt mit Fansale.ch selber eine offizielle Plattform, auf der Tickets weiterverkauft werden können. Dies allerdings nur zum Originalpreis mit einer geringen Bearbeitungsgebühr, wie die Zeitungen der Tamedia weiter schreiben.

Viagogo steht schon länger in der Kritik

Viagogo steht in der Schweiz schon länger in der Kritik. Allein im Jahr 2017 hatten Rechtsberater des Schweizer Konsumentenforums 301 Fälle aufgrund mutmasslich betrügerischen Online-Handels bearbeitet, 141 entfielen dabei auf Viagogo. «Bei insgesamt 474 Fällen, die bei uns eingegangen sind und bearbeitet wurden, ist das knapp ein Drittel», sagte Mediensprecher Dominique Roten damals.



Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco war 2020 mit einer Klage gegen den umstrittenen Ticket-Marktplatz abgeblitzt. Wer reinfällt, sei selber schuld, so die Haltung des Zürcher Handelsgerichtes.