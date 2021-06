Monats- und Jahres-Abonnements - «Wer ein ÖV-Abo hat, wird bestraft»

Pendlerinnen und Pendler, die im Homeoffice oder in Teilzeit arbeiten, kommen laut Preisüberwacher Stefan Meierhans nicht mehr in den Genuss des Vielfahrerrabatts.

Firmen haben teilweise fix auf Homeoffice umgestellt: Einige Pendlerinnen und Pendler werden sich auch nach der Pandemie nicht mehr von Montag bis Freitag in die S-Bahn setzen. Das traditionelle Abo-Angebot soll deshalb einer Frischekur unterzogen werden. In seiner heutigen Form sei das Monats- und Jahresabo schon fast aus der Zeit gefallen, schreibt Preisüberwacher Stefan Meierhans in seinem Blog .

«Haben das Gefühl, jeder pendle fünfmal pro Woche»

Lösen heutige Pendlerinnen und Pendler laut Meierhans unter diesen Umständen ein Abonnement, kommen sie nicht mehr in den Genuss des Vielfahrerrabatts. Grund dafür sei, dass ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer, die regelmässig im Homeoffice oder Teilzeit arbeiteten, ihr Abo gar nie so oft nutzen könnten oder wollten, wie es die starren Angebote vorsähen. «Wer ein Abo hat, wird im Prinzip bestraft.» (siehe Box)

«Schnell neue Abo-Angebote realisieren»

Meierhans rechnet damit, dass in der Folge einige Pendlerinnen und Pendler auf das Auto umsteigen. «Wenn der Tarif aus der Zeit fällt, fällt irgendwann auch der ÖV aus der Zeit.» Das sei genau das Gegenteil dessen, was Parlament und Bundesrat hätten erreichen wollten. Um dies zu verhindern, schlägt er Modelle aus dem Ausland vor (siehe Box).

Alte Normalität werde zurückkehren

An den aktuellen Abo-Modellen festhalten will hingegen SVP-Nationalrat Walter Wobmann. «Nur weil die Pandemie einige Dinge verändert hat, können wir jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, sodass am Schluss noch mehr auf den Steuerzahler abgewälzt wird», so der Verkehrspolitiker. Nach der Pandemie werde die alte Normalität zurückkehren. «Die wenigen Pendler, die im Homeoffice bleiben, wird der ÖV nicht spüren.»