Restaurant Raten: Wer einen zweiten Dessertlöffel will, zahlt 2.50 Franken extra

Wer im Restaurant Raten in Oberägeri ein Dessert teilen will, muss für den zweiten Löffel eine Extragebühr von 2.50 Franken bezahlen.

Als ein Mann und seine Begleitung im Restaurant Raten in Oberägeri ZG gegessen hatten und danach bezahlen wollten, gerieten die beiden ordentlich ins Staunen. Auf der Rechnung fanden die beiden neben den konsumierten Speisen den Kostenpunkt «1x 2. Löffel». Der Preis dafür: 2.50 Franken, wie der «Beobachter» berichtet. Die beiden hatten sich nach dem Essen ein Dessert geteilt und dafür einen zweiten Löffel bestellt.

«Wer ein Dessert teilt, belegt zwei Stühle», sagt der Wirt des Restaurants Iwan Iten gegenüber dem «Beobachter». Dies sei auch auf der Karte aufgeführt. Iten gehe es dabei nicht ums Geld, sondern er wolle bei den Gästen «ein Bewusstsein schaffen». So sei der Preis für einen Coupe Dänemark heute zweieinhalb Mal höher als in den Fünfzigerjahren. Gleichzeitig bezahle er als Wirt heute jedoch fünf Mal mehr Lohn, als dies sein Vater damals getan hatte. Wer den Preis für den Löffel nicht bezahlen wolle, könne das Dessert mit einem Löffel teilen. «Wir zwingen niemanden, zu uns zu kommen», so der Wirt weiter. Auch für den gedeckten Tisch mit Brot und Gedeck werde eine Gebühr verrechnet, nämlich drei Franken.