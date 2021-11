Basel – Wer Ende des Monats kein Geld mehr hat, bekommt hier gespendete Pizza

Und so funktionierts: Isst man bei Vito ein Stück Pizza, kann man für weitere fünf Franken ein Stück spenden. Als Ergänzung zum letzten Jahr gibt es die Möglichkeit, für 50 Franken eine Familie oder Kleingruppen zu verköstigen. Wie viele gespendete Stücke zum Essen bereit sind, erkennt man an den verbrannten Streichhölzern, welche beim Tresen aufgestellt sind. «Die Zündhölzli dienen als Barometer», ergänzt Becerra. Letztes Jahr wurden so 2225 Gäste verköstigt. Der Erfolg des letzten Jahres hat Vito dazu animiert, die Aktion dieses Jahr zu wiederholen.

Gemeinsam essen zu gehen, liegt für viele nicht drin

735 ’ 000 Menschen in der Schweiz waren nach Bundesamt für Statistik im Jahr 2019 von Armut betroffen. Gemeinsam e ssen zu gehen und sich a bends in einem Lokal zu treffen, liegt oftmals nicht drin. Das weiss auch die Somalierin Habiba Osman, Mutter von fünf Kindern und Teilzeitangestellte in der Reinigungsbranche. Im Gespräch im Vito Aeschen erzählt sie bei einer Pizza Sospesa: «Nach der Ankunft in der Schweiz ist man mit bürokratischen Hürden und Ausgrenzung konfrontiert. Am sozialen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen ist schwer. Genauso, wie richtig in der Schweiz anzukommen.» So biete die Aktion auch die Möglichkeit für Begegnungen und Austausch.