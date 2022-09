Sparkampagne: Wer Energie verschwendet, könnte künftig im Gefängnis landen

So empfiehlt der Bund, zu duschen statt zu baden …

Die Polizei will die Verordnungen jedoch «mit Augenmass umsetzen».

Der Bund versucht mit einer landesweiten Kampagne , die Versorgungssicherheit im Energiebereich in der Schweiz zu erhöhen. Die Bevölkerung und die Wirtschaft werden zum Sparen aufgerufen. Privatpersonen empfiehlt der Bund unter anderem, zu duschen statt zu baden und mit Deckel zu kochen.

Sollte es im Winter zu einer Mangellage kommen, werden sich die Massnahmen weiter verschärfen und sich die Spar-Empfehlungen und Spar-Appelle umwandeln. Wie der « Blick » berichtet, darf dann in mit Gas geheizten Gebäuden nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden und Warmwasser nur noch auf 60 Grad erhitzt werden. Heizstrahler wären verboten, Saunas und Schwimmbecken müssten kalt bleiben.

Freiheitsstrafen sind möglich

Der Sprecher des Wirtschaftsdepartements (WBF) Markus Spörndli betont: «Verstösse gegen das Landesversorgungsgesetz sind stets Vergehen oder punktuell sogar Verbrechen und sind von Amtes wegen durch die Kantone zu verfolgen». So kann es bereits zu Strafen kommen, wenn Privatpersonen die Heizung zu weit aufdrehen. Jedoch nur, «wenn das Vergehen gemeldet und kontrolliert würde und in der Folge auch bewiesen werden könnte», so Spörndli.