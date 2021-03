Cybersicherheit ist für 20 Minuten wichtig: 850 Hackerinnen und Hacker und Sicherheitsforschende haben seit der Lancierung des neuen Auftritts darin gezielt nach Sicherheitslücken gesucht. Wird so eine gefunden, so erhält der oder die Entdeckerin dafür eine Prämie – quasi ein Kopfgeld. Im Fachjargon nennt man dies ein Bug-Bounty-Programm.

Belohnung bis 2500 Franken

Bisher konnten nur ausgewählte Sicherheitsforschende am Programm teilnehmen. Nun macht die TX Group dieses Bug-Bounty-Programm erstmals für alle öffentlich zugänglich. «Ziel ist es, die sicherste Newsplattform der Schweiz zu bauen. Wir beschreite n damit hi e rzulande e ine Vorreiterrolle für Cyber s ecurity », sagt Andreas Schneider, Chief Information Security Officer der TX Group.

Im ersten Jahr haben die Sicherheitsforschenden insgesamt 36 Schwachstellen auf 20 Minuten entdeckt. In dem Zeitraum wurden 26’750 Dollar an Bounties, also Prämien ausbezahlt. Wer eine Lücke entdeckt, erhält dafür bis zu 2500 Dollar (rund 2300 Franken). Dieser Betrag wurde im ersten Jahr sechs Mal ausbezahlt. Die TX Group setzt dabei auf eine Partnerschaft mit Bugcrowd, einem der grössten Anbieter für Bug-Bounty-Programme weltweit.