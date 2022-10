Lohndiskriminierung : Grüne nehmen neuen Anlauf für Lohnpolizei

«Kaum mehr Bürokratie»

Kontrolliert werden sollen die Firmen von einer Kommission mit Mitgliedern des Bundes sowie von der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite. «Natürlich soll nicht jedes Jahr jede Firma überprüft werden», sagt Prelicz. Die Kontrollen könnten die kantonalen Arbeitsinspektorate durchführen, die heute schon Betriebe stichprobenartig kontrollierten. «Der Aufwand hielte sich so in Grenzen. Und trotzdem wüssten die Unternehmen, dass sie jederzeit kontrolliert und empfindlich gebüsst werden könnten.»

Unterstützung mit Vorbehalt

Unterstützung erhält Prelicz-Huber ausser von SP- und Grünen-Politikerinnen und -Politikern auch von der EVP. Allerdings mit Vorbehalt, wie Nationalrätin Lilian Studer sagt: «Ich begrüsse mehr Verbindlichkeit bei der Lohngleichheit. Allerdings werde ich mich in den Diskussionen in der Kommission wohl noch für ein paar Anpassungen einsetzen.» Dass bereits Unternehmen ab zwei Mitarbeitenden eine Lohnanalyse durchführen müssten, dafür seien wohl schwer Mehrheiten zu finden.

Gar nichts vom Vorstoss hält FDP-Ständerat Andrea Caroni: «Erstens lassen die heute genutzten Lohnanalysen viele wichtige Kriterien ausser Acht. Falls tatsächlich Lohndiskriminierungen vorhanden sind, sind diese deutlich kleiner als die beim Bund erhobenen.» Zweitens sei der Lohn Verhandlungssache. «Fixe Vorgaben für die Privatwirtschaft wären ein Eingriff in die Vertragsfreiheit.» Als dritten Grund führt Caroni die Bürokratie an: «Eine Lohnanalyse kann nicht vom Arbeitsinspektor durchgeführt werden. Dazu braucht es Spezialisten, das kostet Zeit und Geld.»

«Verhandlungsfähigkeit kann man lernen»

In erster Linie ist für den FDP-Ständerat der Arbeitgeber in der Verantwortung: «Er muss Potenzial in Mitarbeiterinnen erkennen, sie fördern und dafür anständig entlohnen. Das ist in seinem ureigenen Interesse.» Würde eine Frau zu schlecht bezahlt für das, was sie leistet, könne sie ja den Arbeitgeber wechseln. «Niemand muss unter seinem Marktwert arbeiten.» Auch die Frauen sieht Caroni in der Pflicht. «Selbstbewusstes Auftreten und Verhandlungsfähigkeit kann man lernen.»