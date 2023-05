Wer 5 Jahre hier lebt, soll das Bürgerrecht erhalten

Das Initiativkomitee stellte sein Begehren am Dienstagmorgen in Bern vor.

Diese fordert, dass fünf Jahre Aufenthalt in der Schweiz zum Erwerb des Bürgerrechts führen sollen.

Heute ist in Bern die sogenannte «Demokratie-Initiative» lanciert worden.

Die zivilgesellschaftliche Allianz Aktion Vierviertel hat heute in Bern die Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)» lanciert. Die Initiative fordert einen Paradigmenwechsel im Schweizer Bürgerrecht: Wer dauerhaft hier lebt und «objektive, abschliessende Kriterien» erfüllt, soll gemäss den Initiantinnen und Initianten Anspruch auf Einbürgerung haben.

Die Schweiz schliesse rund ein Viertel ihrer Bevölkerung vom Bürgerrecht und damit von der Demokratie aus, heisst es weiter. Das wolle die «Demokratie-Initiative» ändern: Wer seit fünf Jahren rechtmässig in der Schweiz lebt, nicht schwerwiegend straffällig geworden ist, die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet und über Grundkenntnisse einer Landessprache verfügt, soll einen Anspruch auf Einbürgerung haben. So lautet der Text der Volksinitiative «Für ein modernes Bürgerrecht», die heute in Bern lanciert wurde.