Passbüros laufen am Anschlag: Wer für die Ferien einen Pass braucht, sollte jetzt einen Termin buchen

Corona, Brexit und der Krieg in der Ukraine verschärfen das Problem

Nicht nur die neu erlangten Reisemöglichkeiten führen zu einem Ansturm auf das Passbüro. Auch die vielen vor dem Krieg geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen, die in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, müssen zeitnah entsprechende Ausweisdokumente erhalten – in Nidwalden ist auch dafür das Passbüro zuständig. Der Brexit in England trägt ebenfalls zur Verschärfung des Problems bei. Wer früher mit seiner Identitätskarte nach England reisen konnte, braucht dafür nun einen Pass.

Nidwalden steht nicht allein mit diesem Problem da. Das Passbüro des Kantons Bern bestätigt auf Anfrage, dass es vor den Sommerferien kaum noch Termine für die Ausstellung eines neuen Passes oder einer neuen Identitätskarte gibt. Im Kanton Bern melden sich nun auch vermehrt Leute aus anderen Kantonen wie Genf oder Schwyz, in der Hoffnung, bald einen Termin zu erhalten. Aber: Der Pass kann nur im eigenen Wohnkanton ausgestellt werden. Auch viele Auslandsschweizer und -schweizerinnen reisen extra in die Schweiz, um die Ausweise im Heimatland auszustellen. Aber dazu müssen sie erst ihre Daten übersteuern lassen und können nicht einfach einen Termin reservieren.

Was man tun kann

Was empfehlen die Passbüros also? «Auf jeden Fall früh einen Termin buchen», meint eine Mitarbeiterin des Passbüros Kanton Bern. Denn gewisse Länder verlangen, dass der Pass sechs Monate über das Ausreisedatum hinaus gültig ist. Und was, wenn es vor der Abreise aufgrund der langen Wartefristen einfach nicht mehr reicht, ein gültiges Ausweisdokument auszustellen? Dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines Notpasses. Dieser provisorische Pass ist maximal zwölf Monate gültig und wird nur in dringenden, begründeten Fällen ausgestellt. Aber Achtung: Erstens wird der Notpass nicht in allen Ländern akzeptiert und zweitens ist auch hier für die Ausstellung momentan mit längeren Wartezeiten zu rechnen.