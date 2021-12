Run auf Termine : Wer für Silvester einen Corona-Test braucht, könnte leer ausgehen

Omikron, 2G+ und Silvester. Die Testcenter und Apotheken werden vor dem Jahreswechsel von Testwilligen überrannt. Die Kapazitäten könnten nicht ausreichen.

Wegen der Omikron-Variante, der an vielen Orten geltenden 2G+-Regeln und der Silvesterferien verzeichnen die Testcenter und Apotheken eine massiv erhöhte Nachfrage nach Corona-Tests. Laut Martine Ruggli, Präsidentin des Apothekerverbandes Pharmasuisse, habe sich die Nachfrage gar verdoppelt, wie sie im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) sagt. So seien die Termine in den Apotheken für Silvester praktisch ausgebucht. In den Apotheken, in denen man sich auch ohne Termin testen lassen kann, sei mit langen Wartezeiten zu rechnen. Ruggli ist ein Beispiel aus Genf bekannt, wo man bereits vergangene Woche über eine Stunde habe anstehen müssen.



Die oberste Apothekerin hält es für wahrscheinlich, dass sich viele Personen über die Feststage mit dem Coronavirus anstecken werden, wohl auch mit der Omikron-Variante. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sich bei auftretenden Symptomen viele Personen testen lassen werden, so Ruggli weiter. Dazu komme, dass um diese Jahreszeit Erkältungen verbreitet auftreten. Und da auch bei Husten zu einem Test geraten wird, erwartet Ruggli für die Apothekerinnen und Apotheker eine «heftige Zeit».