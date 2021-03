Der Bundesrat erwägt eine neue Idee zur Kontrolle von Ansteckungen an Veranstaltungen. (Gurtenfesival 2019)

Zutritt in diesem Sommer nur für Geimpfte und Getestete?: Zürich Openair 2019.

So sieht es ein vertrauliches Papier des Bundesrats vor.

Geimpfte und Getestete sollen in der Schweiz Zutritt zu Sportanlässen, Konzerten und allenfalls auch zu Restaurants und Fitnesscentern erhalten.

In der Schweiz setzt sich eine neue Idee zur Kontrolle von Ansteckungen an Veranstaltungen durch: Zutritt zu Sportanlässen, Konzerten und allenfalls gar zu Restaurants und Fitnesscentern soll erhalten, wer entweder geimpft ist oder einen Schnelltest macht. Der Bundesrat erwägt das in einem vertraulichen Papier, wie die «SonntagsZeitung» (Bezahlartikel) schreibt. Politiker von links bis rechts fordern demnach die Umsetzung des Vorschlages bei den im Frühling und Sommer anstehenden Lockerungen.