Corona-Studie - Wer geimpft und genesen ist, erreicht neue Super-Immunität

Die Omikron-Variante breitet sich rasend schnell aus. Seit Montag dieser Woche ist klar, dass die Variante auch in der Schweiz dominierend ist. Nur einige Wochen nach dem ersten Nachweis . Ähnlich sieht es in anderen Ländern Europas aus.

Zwei Faktoren für Super-Immunität

Eine kleine Studie aus Österreich mit 100 Teilnehmern zeigt, dass auch gegen Omikron eine sogenannte «Super-Immunität» erreicht werden kann, schreibt «Focus» . Dabei spielen zwei Faktoren eine Rolle. Diese Immunität, auch Hybridimmunität genannt, wird erreicht, wenn Personen zum einen geimpft sind und aber auch eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben. Die Reihenfolge spiele dabei keine Rolle. Wer also doppelt geimpft ist und dann doch noch an Corona erkrankt, für den stehen die Chancen gut als super-immun zu gelten.

Nie wieder Corona? Mit dieser Formel könnten nämlich laut Medizinern sämtliche Formen von Corona neutralisiert werden – also auch Omikron. Die Ergebnisse der Studie müssen jedoch erst noch von unabhängigen Experten begutachtet werden.

Amerikanische Studie

Bereits im September entdeckten Forschende in New York ein ähnliches Phänomen der Immunität. Die im Labor kreierte Muation war vollständig resistent gegen die Antikörper der meisten Genesenen und Geimpften. Geimpfte und zusätzlichen genesene Personen konnten das Virus deutlich besser bekämpfen als Personen die nur geimpft oder nur genesen waren. Mit dieser Hybridimmunität könnte man also gegen alle Varianten gewappnet sein, die das Coronavirus noch bringen könnte.