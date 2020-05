Swisscom-Hero-League

Wer gewinnt das grosse Finale?

Ob «Counter-Strike: Global Offensive», «League of Legends» oder «Clash Royale», diesen Samstag steigt das grosse Finale einer der wichtigsten E-Sport-Ligen der Schweiz. 20 Minuten überträgt den ganzen Event und weiss schon jetzt, wer die Favoriten sind.

Zwar wird diesen Samstag wegen der Corona-Pandemie auf Livepublikum verzichtet, trotzdem wird das Finale der Swisscom-Hero-League zu einem der grössten E-Sport-Highlights in diesem Jahr. Ob ehemalige «CS:GO»-Pro-Gamer oder Neulinge, die sich beweisen wollen: Alle haben am 2. Mai die Chance, sich nach einer langen Season die Krone zu holen.

14:00 Uhr «Clash Royale»-Final SenpaiRekt vs. DaTsHim

Am Samstag startet der E-Sport-Marathon mit dem Final im Mobile-Game «Clash Royale» um 14:00 Uhr. SenpaiRekt hat bis jetzt jede Season für sich entschieden, trotzdem hat der zweifache Hero-League-Gewinner in den Playoffs auch schon gegen seinen Finalgegner DaTsHim verloren. War dies nur ein Ausrutscher oder ist DaTsHim die neue Nummer eins?

15:30 Uhr «LoL»-Final mYinsanity Madhouse vs. Recast Gaming

Der Clan mYinsanity gehört zur Schweizer E-Sport-Szene wie eine gute Internetverbindung. Während sich die Traditionscrew in «Counter-Strike: Global Offensive» nicht für das Finale qualifizieren konnte, ist ihre «LoL»-Abteilung erfolgreicher. Die Jungs um GoldenGod kämpfen gegen Recast Gaming. Die Erfahrung spricht für mYinsanity, doch vielleicht gelingt Recast Gaming eine Überraschung?

19:00 Uhr «CS:GO»-Final Red Instinct vs. Casa de Papel

Über Jahre war der Röstigraben auch im «Counter-Strike: Global Offensive» zu spüren, so kämpften an vielen Schweizer Turnieren meistens die besten Deutschschweizer gegen die Besten aus der Romandie. Im Moment haben die Deutschschweizer aber gar nichts zu melden, das merkt man auch dem Finale der Swisscom-Hero-League an.