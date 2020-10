Nach dem schwachen 0:4 in Lugano konnten die Zürcher zwar gegen Fribourg überzeugen. Denis Hollenstein machte eine herausragende Partie und führte mit seinen Toren die Lions zum ersten Sieg der Saison. Der gestrige Penalty-Krimi gegen Genf-Servette ging aber verloren. Damit stehen die Zürcher zurzeit auf Rang sechs. Bei den Zürchern fehlt es bislang besonders an der Effizienz vor dem Tor. Will der ZSC aus Rapperswil Punkte mitnehmen, muss die Chancenauswertung besser werden.

Die Lakers sind ebenfalls verhalten in die Saison gestartet. In Freiburg fanden die Rosenstädter erst in den Schlussminuten ins Spiel, die Zeit reichte nicht mehr, um das Spiel noch zu wenden. Gegen Zug konnten die Rapperswiler über weite Strecken gut mithalten, mussten sich aber schliesslich geschlagen geben. Erst im gestrigen Spiel in Ambri konnten die Lakers den ersten Sieg in der neuen Saison feiern und sich damit im Direktduell vom Tabellennachbarn absetzen. Um zu Hause gegen die Zürcher bestehen zu können, braucht es bei den Rosenstädtern mehr Konstanz.