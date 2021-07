GP nach Unfall unterbrochen - «Dann sind die alle blind» – Red Bull fordert nach Crash Konsequenzen

Es ist immer noch kaum zu fassen. Hamilton und Verstappen kollidieren direkt in der ersten Runde des Rennens. Wegen dem Unfall ist das Rennen zurzeit unterbrochen. Hamilton muss man wohl die Hauptverantwortung an diesem Crash geben, denn der Engländer greift seinen Konkurrenten direkt an, Verstappen hält dagegen. Doch dann wird er getroffen und kommt von der Strecke ab.