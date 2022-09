SL-Konferenz: Zigi schenkt YB fast mit Riesen-Bock die Führung – GC sucht das erste Tor

Der Leader aus Bern spielt heute gegen den direkten Verfolger aus St. Gallen. Ein Duell, das seit einiger Zeit wieder an Attraktivität gewonnen hat. Der FCSG liegt mit 2 Punkten zurück, kann mit einem Heimsieg heute aber am Tabellenführer YB vorbeiziehen. Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Verfassung, haben kaum Verletzte vorzuweisen.