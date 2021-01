Den ersten Lauf eröffnen wird gleich eine Schweizerin: Wendy Holdener . Die 27-Jährige will in Flachau unbedingt ihren ersten Podestplatz der Saison.

Auf dem «Stockerl» wurde Holdener bei vier der letzten sieben Austragungen immer nur Vierte und musste sich mit der undankbaren «ledernen Medaille» zufrieden geben, stets trennten sie nur Hundertstelsekunden vom Podest. Nach ihrer Verletzung am Wadenbein in der Saisonvorbereitung kam die Technikspezialistin in den letzten Rennen immer besser in Fahrt, wurde in Semmering 5., im Slalom von Zagreb auf dem Bärenberg 6. Am letzten Wochenende holte sie beim Super-G von St. Anton einen 9. Platz.