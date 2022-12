Frankreich oder Argentinien: Wer gewinnt den Final der Fifa-WM?

Ex-FCB-Star Christian Giménez

Ein Länderspiel bestritt Christian Giménez für Argentinien nie. Eine Fussball-Legende ist er dennoch – zumindest in der Super League. In der Schweiz schoss der mittlerweile 48-Jährige in 168 Partien 121 Tore und bereitete elf weitere vor. Den Final schaut er mit seiner Familie in seiner Heimat. Gegenüber 20 Minuten sagt Giménez: «Die Stimmung ist super und die Menschen sind bereit für den grossen Jubel und die Party.» Fussball sei der wichtigste Sport hier im Land, es drehe sich alles um das Spiel.»