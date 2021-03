Meillard pulverisiert die Bestzeit Mit dieser Fahrt stellte Meillard im ersten Lauf die Bestzeit auf. (Video: SRF)

Der Weltcup-Tross der Männer macht vor dem Saisonfinal in Lenzerheide Halt in Kranjska Gora, wo zwei technische Rennen stattfinden. Das grosse Duell am Samstag lautet Odermatt gegen Pinturault. Die beiden Fahrer duellieren sich nicht nur um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom, sondern auch im Gesamtweltcup. Für ein Ausrufezeichen sorgte im ersten Lauf aber ein anderer Schweizer. Loic Meillard fuhr mit der Startnummer 2 die schnellste Zeit und liegt damit zur Halbzeit in Führung. Knapp dahinter lauert bereits Alexis Pinturault, der nur eine Zehntelsekunde auf den Schweizer verlor.

Odermatt in Lauerstellung

Marco Odermatt gelang eine solide Fahrt, jedoch zeigte er nicht den vollen Angriff. Mit Zwischenrang 5 und sechs Zehnteln Rückstand ist aber im zweiten Lauf noch alles möglich. «Ich mag Salzschnee, dies sollte mir im zweiten Lauf entgegenkommen. Die Ausgangslage ist klar, ich muss einfach Alexis schlagen», sagte der Nidwaldner nach seinem ersten Lauf. Dasselbe gilt für Gino Caviezel. Der Bündner liegt mit acht Zehnteln Rückstand auf Rang 6 und hat damit ebenfalls eine gute Ausgangslage für den zweiten Durchgang.

Odermatt kann mithalten Marco Odermatt reiht sich aber hinter Alexis Pinturault ein. (Video: SRF)

Schweizer im Vorteil

Der zweite Lauf dürfte den Schweizern auf den Leib geschnitten sein. Für die Kurssetzung wird nämlich der Schweizer Trainer Helmut Krug zuständig sein. Können Meillard, Odermatt und Co. davon profitieren und die gute Ausgangslage nutzen?

Verfolgen Sie den zweiten Lauf in Kranjska Gora hier im Liveticker ab 12:30 Uhr.