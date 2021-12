Tiktok-Leak - «Wer glücklich sein will, sollte seine Social-Media-Accounts löschen»

Ein geleaktes, internes Dokument aus dem Hause Tiktok hat diese Woche Einblicke in den Algorithmus der Plattform gegeben. Darin zu lesen ist, dass es das Unternehmen Bytedance, das hinter Tiktok steckt, besonders darauf abgesehen hat, die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform so lange wie möglich auf der Plattform zu halten und das «Problem der Langeweile» zu bekämpfen. Medienpsychologe Stefan Caduff von Sapia, einer Fachinstitution im Bereich Medienpsychologie und Medienpädagogik, ordnet das geleakte Dokument ein.

Nein, das tut es nicht. Für mich liegt das im erwarteten Bereich, denn alle Social-Media-Plattformen wollen ihre Nutzerinnen und Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform halten, um so viel Werbung wie möglich zu verkaufen. Das ist bei Tiktok nicht anders.

Dabei können einige Probleme entstehen. Wenn man viel Zeit mit einer Sache verbringt, bleiben andere Dinge wie die Schule, die Arbeit, Freunde oder Familie links liegen. Problematisch ist es auch, wenn Personen nur auf einer einzigen Plattform Zeit verbringen, weil man sich dann in einem sehr eingeschränkten Kreis bewegt. Insbesondere bei Tiktok bekommt man als User oder Userin vorgespielt, was die Plattform denkt, dass für einen am besten ist und nicht wie bei anderen sozialen Medien Inhalten, dessen Creators man folgt. Ausserdem ist Tiktok eine chinesische Firma und es ist bekannt, das der chinesische Staat Zugriff auf jegliche Daten hat und auch Einfluss auf Inhalte nimmt.

Langeweile machen wir uns selbst durch die digitalen Medien. Wenn man Medien konsumiert, schaltet das Gehirn auf Konsummodus und man lässt sich berieseln. Wenn man das Medium ausschaltet, befindet sich das Gehirn aber immer noch im Konsummodus und man hat das Bedürfnis, sich gleich wieder unterhalten zu lassen. Wenn man aber 15 bis 20 Minuten wartet, schaltet das Gehirn in den Kreativ- oder Aktivitätsmodus um. Es gilt also, diese 15 bis 20 Minuten zu überbrücken und die Langeweile aushalten zu können. Diesen Schritt würde ich allen raten, die mit ihrem Medienkonsum hadern. Am besten lässt man das Handy einfach mal zu Hause oder in der Tasche, auch wenn man nur an der Bushaltestelle steht und wartet.