Fussball-Podcast : «Wer gönnt sich in Katar ein Goldsteak?» – «Anderi Liga» über die WM-Hammergruppe

In der neuen Folge des Podcasts «Anderi Liga» sprechen die Sportjournalisten Tobias Wedermann und Fabian Ruch über die WM-Hammergruppe der Schweiz, Goldsteaks in Doha und Erinnerungen an vergangene Turniere.

Darum gehts Mitte Woche gab es die erste Folge des neuen Fussball-Podcasts von 20 Minuten.

In der zweiten Folge von «Anderi Liga» ist die WM 2022 das grosse Thema.

Die Sportjournalisten reden über die Hammergruppe der Nati, Neymar und den Titel.

Am Freitagabend loste Deutschlands Fussball-Legende Lothar Matthäus die Schweiz in die Gruppe G zu Brasilien. Später kamen noch Serbien und Kamerun dazu. Was für eine Hammergruppe für die Nati! Das beschäftigt auch 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch in der zweiten Podcast-Folge von «Anderi Liga». Aber nicht nur das ist ein Thema. Hier gibt es einige Highlights.

Über die WM-Gruppe der Schweiz – und warum sie so schwierig ist:

«Die Schweiz hat die Hammergruppe erwischt», sagt Ruch. Wedermann ist auch dieser Meinung: «Brasilien ist die Weltnummer eins, Serbien ist ein sehr starkes Team. Hinzu kommt da noch die politische Komponente, weil es die Doppeladler-Affäre gab.» Und auch Kamerun dürfe man nicht unterschätzen. Ruch ist der Meinung, dass die Schweiz den stärksten Gegner aus jedem Lostopf erwischt hat. «Die Serben sind total unangenehm, ebenso Kamerun», so Ruch. «Es hätte nicht dümmer kommen können.»

Über die Doppeladler-Affäre 2018 und die erneute Serbien-Partie:

Wedermann: «Es wird sicherlich anders als 2018 werden. Der Schweizerische Fussball-Verband hat einen neuen Kommunikationschef, auch Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri wissen, wie sie sich zu verhalten haben.» Er glaube auch, dass es in Katar weniger serbische Fans geben werde als in Russland. Ruch ist anderer Meinung: «Das können wir gar nicht nachvollziehen: den ganzen Hass auf die Familien. Das Spiel ist in acht Monaten, es wird sich einiges hochschaukeln.» Wie Wedermann glaubt aber auch Ruch, dass der SFV besser vorbereitet sein wird. «Ich hoffe einfach, dass die Schweizer Medien nicht auch noch unnötig Öl ins Feuer giessen werden.»

Tore und Taktiken, Transfers und Tumulte «Anderi Liga», der Fussball-Podcast von 20 Minuten, behandelt die spannendsten Themen im nationalen und internationalen Fussball. 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch sprechen über alles, was gerade für Schlagzeilen sorgt – und über vieles mehr. Manchmal mit Gästen, manchmal ohne. Die erste Folge «Anderi Liga» ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Über Brasilien und Neymars Verletzungsanfälligkeit:

«Ich hätte lieber Katar oder auch Argentinien gehabt», so der 20-Minuten-Sportchef. «Brasilien ist schon ein Hammer.» Ruch freut sich hingegen, er liebt das Land und den Fussball in diesem. «Neymar ist Shaqiri hoch Shaqiri. Sein Talent ist einmalig. Für ihn geht man ins Stadion», so Ruch. Wedermann: «In der Defensive sind die Brasilianer ein wenig alt und viele sind verletzungsanfällig.» Er fragt sich auch, was mit PSG-Superstar Neymar sein wird. «Es kann durchaus sein, dass er ab Ende Oktober ‹verletzt› ist. Damit er dann ja fit für die WM ist.» Das sieht auch Ruch so: «Neymar könnte im Herbst eine Verletzung reinziehen, um an seiner wohl letzten Weltmeisterschaft bereit zu sein.»

Über den möglichen WM-Titel der Nati:

Granit Xhaka gab zuletzt den WM-Titel als Ziel aus. Sein Ziel sei es, so lange wie möglich im Wettbewerb zu bleiben, sagte er. Wedermann versteht die Argumentation des Nati-Captains, sagt aber: «Das erhöht natürlich den Druck auf die Mannschaft.» Der WM-Titel ist für die Nati laut Wedermann schwierig zu erreichen. Das habe auch viel mit Glück zu tun. Auch Ruch gefallen die Ambitionen des Nati-Captains. Er relativiert jedoch: «Vor der Auslosung war ich euphorischer für die Schweizer, als ich es jetzt bin.» Die Schweiz habe halt die Hammergruppe erwischt.

Über die WM im Winter:

Die WM findet Ende November bis Dezember 2022 statt. Im Winter also. Auch über dieses Thema sprechen die beiden. Wedermann macht sich keine Sorgen in Sachen Euphorie: «Wir haben in der Schweiz so viele coole Restaurants, in denen man Public Viewing machen kann. Hinzu kommen die Weihnachtsmärkte. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass WM-Stimmung nur im Sommer aufkommen kann.» Ruch nervt sich derweil über das Austragungsland: «Ich glaube, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der sagt: Eine WM in Katar ist Blödsinn.» Wedermann spricht noch die berühmten Steaks des Kochs Nusret Gökçe an: «Ich bin gespannt, welche Fussballer sich in Doha ein Goldsteak gönnen.» Er selber sei nicht abgeneigt, das auch auszuprobieren.

Das gesamte Gespräch – und welche WM-Favoriten Wedermann/Ruch haben – kannst du jetzt in der zweiten Folge des neuen 20-Minuten-Podcasts «Anderi Liga» hören.