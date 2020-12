Weitere Erkenntnisse und mehr zum genauen Vorgehen der Studienautoren findest du in der Box am Ende des Artikels.

Grüssen gegen die Anonymität

«Einige Leute schauen wohl ganz genau»

Evren Ciftci hat sich ebenfalls auf den Grüezi-Aufruf gemeldet. «Grüssen hat auch etwas mit Respekt zu tun», sagt der 28-Jährige. Er wohnt ebenfalls in einer Agglomerationsgemeinde. Mit dem Grüssen sei er aufgewachsen, für ihn gehöre es dazu. Zu den Erkenntnissen der Studie sagt er: «Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute ganz genau schauen, ob jemand mit ausländischen Wurzeln grüsst oder nicht , u nd falls dann jemand nicht grüsst, dies negativ auf eine ganze Bevölkerungsgruppe überträgt.» Ciftci hat türkische Wurzeln, persönlich habe er aber noch nie eine solche Situation erlebt.

Einzelne Erfahrungen werden überbewertet

Nadia Baghdadi stellte in ihrer Forschung genau das fest, was Ciftci vermutet: «Es wird genauer geschaut, wie sich Migranten benehmen. Und diese Wahrnehmung wird teilweise überbewertet. Das führt dazu, dass eine ganze Gruppe generalisiert wird. Und zwar viel stärker negativ als positiv.» Was Baghdadi ebenfalls immer wieder in Gesprächen mit Migranten erfuhr: «Der Wunsch, dazuzugehören , ist bei fast allen da. Aber manchmal bekommen migrierte Personen das Gefühl, dass sie zum Beispiel in einem Verein nicht erwünscht sind.»