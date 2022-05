Seit Freitag vermisst: Wer hat Adrian Ladner (20) gesehen? 

Der 20-jährige Adrian Ladner wurde zuletzt am Freitag an seinem Wohnort in Oberwinterthur gesehen.

Seit Tagen wird der 20-jährige Schweizer Adrian Ladner vermisst. Wie die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag mitteilte, wurde er zuletzt am Freitag um 5.30 Uhr an seinem Wohnort in Oberwinterthur gesehen. Der Vermisste hat einen Zwillingsbruder, welcher dem Gesuchten sehr ähnlich sieht. Im Zweifelsfall bittet die Stadtpolizei Winterthur um eine Meldung.