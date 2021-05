Vermisstmeldung - Wer hat Alisha Bucher (21) aus Adligenswil LU gesehen?

Am Mittwoch, 21. April, um etwa 22.30 Uhr verliess sie ihren Wohnort in der Luzerner Vorortsgemeinde Adligenswil LU, teilte die Luzerner Polizei am Samstag mit.

Alisha Bucher (21) wird vermisst. Sie verliess ihren Wohnort in Adligenswil LU am Mittwoch, 21. April 2021, um etwa 22.30 Uhr. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, teilte die Luzerner Polizei am Samstag mit.



Das Signalement von Alisha Bucher beschreibt die Polizei so: Die 21-Jährige ist 163 Zentimeter gross und hat eine schlanke Statur. Sie hat kurzgeschnittene braune Haare und trägt ein Nasenpiercing. Sie trägt einen schwarzen Parka, weisse Turnschuhe und ein schwarzes Cap.



Personen, welche Angaben über den Verbleib der vermissten Alisha Bucher machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.