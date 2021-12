Vermisst in GE : Wer hat Alison und Alisian gesehen?

Die Polizei sucht die Zwillingsgeschwister im Alter von neun Jahren. Sie haben ihr Zuhause in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember verlassen.

In Genf werden Zwillinge im Alter von neun Jahren vermisst. Laut der Kantonspolizei haben der junge Alison Fredrick S. B. und seine Schwester Alisian Fredricka S. B. ihr Haus an der Route de Peney in der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember verlassen.