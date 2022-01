Baden, Aargau – Wer hat André Henri Joray gesehen?

Zuletzt gesehen wurde André Henri Joray am Freitag um 13.00 Uhr beim Verlassen des Kantonsspital Aargau in Baden.

Joray André Henri verliess am Freitag kurz nach 13 Uhr die Notfallpraxis des Kantonspital Baden und wird seither vermisst, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Die eingeleiteten Suchmassnahmen und Ermittlungen verliefen bisher ergebnislos.

Personen, welche Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Baden (Tel. 056 200 11 11) oder an jeden anderen Polizeistützpunkt zu wenden.