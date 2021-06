In Nussbaumen vermisst - Wer hat Anita Schneider gesehen?

Am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr verliess Anita Schneider (77) die Stiftung Gässliacker in Nussbaumen in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Laut Bewohnenden sei sie in einen Bus eingestiegen. Nun wird die Seniorin vermisst.