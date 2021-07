Vermisst in Grenchen SO : Wer hat Brigitte S. (59) gesehen?

Seit Samstagmittag wird in Grenchen die 59-jährige Brigitte S. vermisst. Sie verliess ihr Wohndomizil mit einem E-Bike in unbekannte Richtung.

Sie verliess mit einem E-Bike der Marke Diavelo ihr Wohndomizil in Grenchen in unbekannte Richtung.

Brigitte S. verliess am Samstag, 10. Juli 2021, gegen Mittag, mit einem E-Bike ihr Wohndomizil in Grenchen in unbekannte Richtung. Seither fehlt von der 59-Jährigen jede Spur. Die bisherige Suche und Abklärungen der Polizei ergaben bis dato keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib, wie die Solothurner Kantonspolizei schreibt.