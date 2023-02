Illnau-Effretikon: Seit Oktober vermisstes Büsi Cara gefunden

Nun tauchte sie in dieser Katzenbox aus Stoff eingeschlossen wieder auf. Jemand hatte sie auf einen Hochsitz im Wald in Kyburg gestellt.

Sie war in eine Katzenbox eingesperrt und daneben lagen Katzenfutter, Decken und ein Rucksack.

Eine Spaziergängerin fand auf einem Hochsitz in einem Wald in Kyburg ZH eine Katze.

Seit Oktober 2022 wurde die Katze Cara von ihrem Besitzer vermisst – jetzt ist sie in einer Katzenbox im Wald auf einem Hochsitz in Kyburg in Illnau-Effretikon ZH wieder aufgefunden worden. «Seit wann die Katze ihr jämmerliches Dasein auf dem Hochsitz fristen musste, ist unklar», teilt die Stadtpolizei Illnau-Effretikon mit. Diese sucht nun nach der Person, die Cara dort «ausgesetzt» hat.