Freiburg: Wer hat Christiane C. (79) gesehen?

Zuletzt wurde sie an ihrem Wohnort in Châtel-St-Denis gesehen.

Die Kantonspolizei Freiburg sucht in einer Vermisstmeldung nach Christiane C. Die 79-Jährige sei zuletzt am Freitag, dem 17. Februar um etwa 13.30 Uhr an ihrem Wohnort in Châtel-St-Denis gesehen worden. Sie trägt eine hellgraue Fleecejacke und orangefarbene Sportschuhe. Frau C. ist nach Angaben der Polizei etwa 150 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat hellgraues Haar und grüne Augen. Sie spricht Französisch.