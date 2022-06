Basel: Wer hat Claudine Wismer gesehen?

Claudine Wismer wurde am Sonntagmorgen zuletzt an ihrem Wohnort in Basel gesehen.

Die Vermisste Claudine Wismer wurde am Sonntagmorgen gegen zehn Uhr zuletzt an ihrem Wohnort in Basel gesehen, schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung am Dienstag. Die Frau ist ca. 153 cm gross, hat eine normale Statur und schwarze, schulterlange Haare mit dunkelgrün gefärbten Haarspitzen. Die Vermisste trägt eventuell einen Dutt.