Aktualisiert 30.04.2020 12:10

Brandstiftung in St.Galler Kirche

Wer hat das katholische Gesangsbuch angezündet?

In der Dreifaltigkeitskirche in St. Gallen hat ein unbekannter Brandstifter gewütet. An drei Tagen sind in der Kirche mehrere Brände ausgebrochen.

von Mira Weingartner

1 / 4 In der Dreifaltigkeitskirche in St. Gallen haben Unbekannte gewütet. Kapo SG Es wurden Kirchgesangsbücher, Opferkerzen und ein Taufbuch angezündet. Kapo SG Hat jemand etwas beobachtet? Die Brandstiftungen sind jeweils nachmittags verübt worden. Dies bereits anfangs Februar. Google Maps

In der Zeit zwischen Samstag und Montag (10.02.2020) sind in der Dreifaltigkeitskirche an der Iddastrasse in St. Gallen verschiedene Brandstiftungen verübt worden. Jeweils nachmittags hat eine unbekannte Täterschaft im Gotteshaus zugeschlagen: «Es wurden Kirchgesangsbücher, Opferkerzen und ein Taufbuch angezündet», teilte die St.Galler Polizei nun mit.