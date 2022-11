Katar 2022: Wer hat das schönste WM-Trikot aller 32 Teilnehmer?

Nicht nur die Spiele, sondern auch die Trikots geben an der WM zu reden. Welche Leibchen haben das Zeug zum Klassiker? Welche Nation läuft mit einem Flop-Trikot auf?

Katar 2022 : Wer hat das schönste Trikot? In diesen Shirts laufen die 32 WM-Nationen auf

Gruppe A

Das Gastgeberland Katar steht aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Doch am Trikot der Heimmannschaft ist nichts auszusetzen. Die Landesfahne wird schlicht an den Ärmel aufgenommen. Gruppengegner Niederlande hat da einen auffälligeren Weg genommen. Das traditionelle Orange aus den vergangenen Jahren ist geblieben. Ein verwaschener Look soll das alte Design aufpeppen.

Gruppe B

Weiss ist die dominierende Farbe in der Gruppe B. England, Iran und die USA spielen alle in weiss. Einzig die Waliser spielen an ihrer ersten WM seit 58 Jahren im traditionellen Rot. Das spezielle Muster besteht aus Rechtecken. Auf dem Trikot der Iraner ist mehr los, als bei den Gruppengegnern.

Gruppe C

Turnier Mitfavorit Argentinien setzt auf das traditionelle Design. Weisser Grund und hellblaue Streifen. 1986 holten Maradano und Co. den letzten WM-Titel für die Gauchos im gleichen Design. Ob es Messi bei seiner letzten WM Glück bringt? Gruppengegner Saudiarabien hält sein Trikot schlicht. Weiss und grün repräsentieren die Landesflagge. In leichtem Grau sind Palmblätter und Federn hinterlegt.

Gruppe D

Dänemark hat schon vor dem ersten Spiel mit seinem Trikot für Aufsehen gesorgt. Die Dänen wollen zusammen mit Ausrüster «Hummel» ein Zeichen gegen die Menschenrechtslage im Gastgeberland setzen. Aus diesem Grund hebt sich das Logo von Hummel farblich nicht vom Trikot ab. Titelverteidiger Frankreich setzt auf das bewährte Dunkelblau mit goldenen Details.

Gruppe E

Sportlich ist diese Gruppe einer der spannendsten. In Sachen Trikot hält sie jedoch keine Überraschungen parat. Alle vier Teams halten es schlicht. Der vierfache Weltmeister Deutschland spielt mit einem schwarzen Balken auf dem weissen Shirt. Einzig Japan fällt mit dem Origami-Aufdruck ein wenig auf.

Gruppe F

Zwei Sachen haben alle vier Teams gemeinsam. Alle wollen in die nächste Runde einziehen und alle vier haben Rot in ihren Leibchen. Die roten Teufel aus Belgien haben das Feuer auf den Ärmel verewigt. Der letztmalige Finalist Kroatien tritt im altbekannten Schachbrett-Muster an.

Gruppe G

Die Nati-Gruppe. Im Vergleich zum Auswärtstrikot gab das Heimtrikot der Nati wenig zu reden. Im typischen Rot mit feinen weissen Streifen rund um den Kragen. Im klassischen Design gehen die Brasilianer auf die Jagd nach ihrem sechsten WM-Titel. Im traditionellen Gelb mit grünen Details, ein kleiner Knopf am Kragen. Serbien, der letzte Gruppengegner der Schweizer, setzt auf edle goldene Details kombiniert zum roten T-Shirt.

Gruppe H

In der letzten Gruppe gibt es keine grossen Aufreger. Zumindest nicht was die Trikots angeht. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo läuft in Dunkelrot und Grün mit einem diagonalen Schnitt auf. Auffällig ist der grosse schwarze Stern auf der Brust des Ghana-Trikot. Die Westafrikaner werden auch die «Black Stars» genannt.

