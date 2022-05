Vermisstenmeldung : Wer hat den 14-jährigen Clovis gesehen?

Vom jurassischen Teenager fehlt seit letzten Montag jede Spur. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Clovis kam am Montag von der Schule nicht nach Hause.

Clovis verliess sein Zuhause in Boncourt JU am letzten Montag, um zur Schule nach Porrentruy zu gehen. Nach dem Unterricht kehrte er nicht nach Hause zurück, wie die Kantonspolizei Jura am Freitag mitteilte. Trotz der Suchanstrengungen von Familie und Polizei konnte der Jugendliche bis zum heutigen Tag nicht gefunden werden.