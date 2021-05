Vermisster Jurassier - Wer hat den 17-jährigen Bernardo gesehen?

Am Freitag, den 7. Mai 2021, hat er sein Zuhause verlassen. Seither wurde er trotz Suchaktionen nicht mehr gefunden.

Der 17-jährige Bernardo wird vermisst. Er verliess seinen Wohnort in Le Noirmont JU am Freitag, den 7. Mai 2021, gegen Mittag. Trotz Suchaktionen ist sein Aufenthaltsort seither unbekannt, teilte die Kantonspolizei Jura am Montag mit.