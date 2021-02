Rüderswil BE : Wer hat die 26 jungen Geisslein aus dem Stall gestohlen?

In der Nacht auf Dienstag sind in Rüderswil BE 26 Gitzis aus einem Stall verschwunden. Die Berner Kantonspolizei geht von Diebstahl aus. Zur Klärung der Hintergründe werden Zeugen gesucht.

1 / 3 Auf einem Bauernhof in Ranflüh BE kamen 26 Geisslein abhanden (Symbolbild) imago «Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass Unbekannte in der Nacht auf Dienstag die 26 jungen Ziegen aus dem Stall geholt und in einem Fahrzeug abtransportiert haben», schreibt die Kapo. (Symbolbild) imago Bei den Tieren handelt es sich um braune Brienzer Ziegen im Alter von vier bis sieben Wochen (Symbolbild). imago

Am Dienstagmorgen wurde der Kantonspolizei Bern ein Diebstahl von 26 Gitzis aus einem Stall eines Bauernhofes beim Hinteren Riedberg in Ranflüh (Gemeinde Rüderswil) gemeldet. Es wurden umgehend Ermittlungen aufgenommen. «Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass Unbekannte in der Nacht auf Dienstag die 26 jungen Ziegen aus dem Stall geholt und in einem Fahrzeug abtransportiert haben», schreibt die Kapo.

Bei den Tieren handelt es sich um braune Brienzer Ziegen im Alter von vier bis sieben Wochen, die mit einer gelben Ohrmarke versehen sind. Die Kantonspolizei Bern wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat in Ranflüh und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht oder in der Nacht auf Dienstag ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt? Wer kann Angaben zum Verbleib der jungen Ziegen machen? Wer hat an einem Ort junge Ziegen gesehen, wo zuvor keine waren?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 031 638 81 11 entgegengenommen.