vor 1h

Dringende Vermisstmeldung Wer hat die 30-jährige Hazel Aydogdu gesehen?

Die Baselbieter Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Frau. Sie stieg am Dienstagabend in Laufen BL aus einem Postauto und wurde später am Bahnhof Grenchen SO gesehen.

von Steve Last

1 / 4 Hazel Aydogdu (30) wird seit Dienstagabend vermisst. Polizei BL Um 18.15 Uhr sei sie in Laufen BL in ein Postauto eingestiegen. Polizei BL Zuletzt gesehen wurde sie um 22 Uhr am Bahnhof in Grenchen SO, wie die Polizei schreibt. Wikimedia/Häsli

Darum gehts Die 30-jährige Hazel Aydogdu wird seit Dienstagabend vermisst.

Die Frau aus Liesberg BL wurde zuletzt um 22 Uhr am Bahnhof in Grenchen SO gesehen.

Die Vermisste ist geistig schwer beeinträchtigt.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach der Frau.

Die Baselbieter Polizei hat am Mittwoch eine dringende Vermisstmeldung veröffentlicht. Gesucht wird nach der 30-jährigen Hazel Aydogdu. Die Frau aus Liesberg BL sei beobachtet worden, wie sie am Dienstag gegen 18.15 Uhr in Laufen BL aus einem Postauto stieg. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 22 Uhr am Bahnhof in Grenchen SO.

Die Vermisste ist geistig schwer beeinträchtigt, wie es weiter heisst. Sie ist 1.60 Meter gross, von mittlerer Statur und hat kurze schwarze Haare. Zuletzt trug sie dunkle Trainerhosen, ein pinkes Trägershirt sowie pinke Schlupfschue, einen blauen Fischerhut und eine rote Umhängetasche.