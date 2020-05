Aktualisiert 20.05.2020 12:22

«Germany’s Next Topmodel»-Finale

Wer hat die besten Chancen auf den GNTM-Titel?

Bei wem gehts auf Instagram am meisten ab? Und wer hat sich in der «echten»-Modelwelt am besten geschlagen? Wir prüfen Maureen, Sarah P., Lijana und Jacky auf GNTM-Herz und -Nieren.

von Schimun Krausz

Welche der vier Finalistinnen hat die besten Karten? Wir machen den Instagram-Check (Stand Mittwoch, 13 Uhr) und schauen, wie viele Real-Jobs sie in der Staffel absahnen konnten – und präsentieren auf den nächsten Slides die Vorab-Rangliste in aufsteigender Reihenfolge.

Sie ist die ehrgeizigste Kandidatin der Staffel – und kommuniziert ihre Gewinnabsichten scheinbar bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Das hat zur Folge, dass sie online die unbeliebteste der vier Finalistinnen ist. Prosieben/Sven Doornkaat

Das 2020er-Finale von «Germany’s next Topmodel» läuft anders ab als die meisten Jahre zuvor, eine grosse Stadionshow mit 10’000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist in Zeiten von Corona schliesslich nicht drin. Stattdessen wird das nächste Topmodel am Donnerstagabend ohne Publikum in einem TV-Studio in Berlin gekürt.

Und Show-Host und Model-Mama Heidi Klum ist nicht dabei. Jedenfalls nicht physisch, da sie aufgrund der Reisebeschränkungen nicht nach Deutschland reisen könne, wie die 46-Jährige am Wochenende im Eurovision-Ersatzformat «FreeESC» verriet. Per Liveschaltung werde sie trotzdem während des ganzen Abends dabei sein.

Finalistinnen mussten in Quarantäne

Einige prominente Köpfe und Gastjuroren sind allerdings in Fleisch und Blut am Start: Fan-Liebling Thomas Hayo (51) ist in Berlin, ebenso Designer Philipp Plein (42) sowie Fotograf Christian Anwander (35), einer der GNTM-Stammknipser.

Die Finalistinnen Sarah P. (20) und Maureen (20) mussten übrigens schon vor über zwei Wochen aus ihrer österreichischen Heimat nach Deutschland einreisen und dann in München zwei Wochen in Quarantäne, wie sie Focus.de verrieten. Beim Finale werden wie gewohnt auch Kandidatinnen aus der aktuellen Staffel dabei sein und über den Laufsteg schreiten. Freunde und Verwandte der Models müssen allerdings zu Hause bleiben.

Morddrohungen gegen Lijana

In dieser 15. Staffel der Castingshow am meisten polarisiert hat Finalistin Lijana – die 24-Jährige gibt sich ausgesprochen ehrgeizig und wurde in den Episoden entsprechend gern und oft für Statements und Aussagen über ihre Konkurrentinnen herangezogen. Deswegen wird sie nun nicht nur online, sondern auch im echten Leben heftig angefeindet.

«Ich bekomme Morddrohungen, wurde auf der Strasse bespuckt, mein Auto zugemüllt, mein Hund sollte vergiftet werden. Dafür wurden Giftköder in meinem Garten ausgelegt», sagte sie gegenüber «Bild». Aktuell fahre darum zehnmal täglich eine Polizeistreife am Haus ihrer Eltern in Kassel vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.

Wie stehen Lijanas Chancen auf den Sieg? Wir checken ihre gelandeten Jobs und Online-Reichweite und vergleichen sie mit den drei anderen Finalistinnen Jacky (21), Sarah P. und Maureen – oben in der Bildstrecke.

Das Finale von «Germany’s Next Topmodel» läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Prosieben.