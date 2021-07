Überlingen D - Wer hat diese Frau gesehen?

Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen (Kontakt 07761934-500) und jede andere Polizeidienststelle nehmen Hinweise entgegen.

Am Dienstagabend wurde eine 21-jährige Frau aus Bernau (D) als vermisst gemeldet. Die Frau dürfte mit einem grauen VW Golf mit Waldshuter Zulassung unterwegs sein. Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung.