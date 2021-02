Er schickte seiner Grossmutter einen Brief, der am Freitagabend in einem Intercity der SBB gefunden wurde.

«Liebi Grosi, nun bin ich also hier in Brasilien, um die halbe Welt. Ich bin gut angekommen, hier im Frühling.» So beginnt ein Brief, den 20-Minuten-Redaktor Lucas Orellano am Freitagabend im Intercity von Zürich nach Bern fand. Er datiert vom 8. Dezember 1989 und ist von einem Markus an seine Grossmutter geschrieben. Ein Brief, der 32 Jahre alt ist – wohl ein Schriftstück mit emotionalem Wert? 20 Minuten möchte ihn gerne an seinen Besitzer oder seine Besitzerin zurückgeben.